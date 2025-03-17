Локальные дизайнеры из Самары смогут представить свои коллекции на модном показе в Москве и выйти на широкую аудиторию.

Яндекс Маркет запускает федеральную программу поддержки молодых брендов одежды. Дизайнеры из Самары смогут принять участие в модном показе Маркета, а также получить специальные условия по работе с маркетплейсом. Это возможность выйти на широкую аудиторию потенциальных покупателей и заявить о себе в модной индустрии.

Подать заявку можно на сайте проекта до 25 марта 2025 года. Сделать это могут дизайнеры и компании, которые создают и развивают свой бренд в России.

До 31 марта Маркет совместно с дизайнером и продюсером Артемом Кривда выберут до 50 финалистов, которые получат специальные условия поддержки и продвижения. Они также смогут представить свои коллекции на модном показе Яндекс Маркета в Москве 14 апреля 2024 года.