16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лже-полицейский выманил у самарской пенсионерки 250 тыс. рублей Экс-начальник отдела по мигрантам в полиции Самары предстанет перед судом за взятки Не того арестовали: в деле о нападении на депутата Сергея Турусина появились новые подробности В Сызрани задержали "сладкоежку", похитившего 93 плитки шоколада и несколько банок кофе В Самаре бдительная женщина раскусила мошенников и сохранила свои деньги в безопасности

Преступления Происшествия

Лже-полицейский выманил у самарской пенсионерки 250 тыс. рублей

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В отдел полиции Самарской области обратилась 83-летняя местная жительница с заявлением о хищении 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба облГлавка.

Женщине поступил звонок на домашний телефон от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил ее, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ.

Женщина передала хранящиеся дома 250 тыс. руб. неизвестному возле подъезда. Спустя непродолжительное время пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Не верьте срочным требованиям: мошенники часто создают искусственную спешку, чтобы вы не успели подумать.

Проверяйте информацию: Уточняйте данные через официальные источники (сайт банка, горячая линия).

Сообщайте о мошенничестве: Если вы стали жертвой, сразу обратитесь в банк и правоохранительные органы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6