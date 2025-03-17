Лже-полицейский выманил у самарской пенсионерки 250 тыс. рублей

В отдел полиции Самарской области обратилась 83-летняя местная жительница с заявлением о хищении 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба облГлавка.
Женщине поступил звонок на домашний телефон от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил ее, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ.
Женщина передала хранящиеся дома 250 тыс. руб. неизвестному возле подъезда. Спустя непродолжительное время пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Не верьте срочным требованиям: мошенники часто создают искусственную спешку, чтобы вы не успели подумать.
Проверяйте информацию: Уточняйте данные через официальные источники (сайт банка, горячая линия).
Сообщайте о мошенничестве: Если вы стали жертвой, сразу обратитесь в банк и правоохранительные органы.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы