Поезд Самара-Анапа станет двухэтажным

Поезд № 271/272 Самара — Анапа летом 2025 г. станет двухэтажным. Об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.

"Традиционно задействуем все возможности для перевозки пассажиров на южных направлениях — уже готовим вагонный парк и пассажирскую инфраструктуру, - прокомментировали в КбшЖД. - Для комфорта в пути добавили больше мест, заменив на ряде популярных маршрутов одноэтажные составы на двухэтажные".

Так, летом двухэтажными станут четыре поезда, в их числе - № 271/272 Самара — Анапа. В этом же списке составы: № 156/155 Москва — Анапа; № 152/151 Москва — Анапа; один из составов поезда № 168/167 Москва — Симферополь

"При необходимости, а также при наличии технических возможностей, будем назначать дополнительные поезда и включать дополнительные вагоны в регулярные рейсы", - отмечается в сообщении.