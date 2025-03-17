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Общество

Поезд Самара-Анапа станет двухэтажным

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Поезд № 271/272 Самара — Анапа летом 2025 г. станет двухэтажным. Об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.

"Традиционно задействуем все возможности для перевозки пассажиров на южных направлениях — уже готовим вагонный парк и пассажирскую инфраструктуру, - прокомментировали в КбшЖД. - Для комфорта в пути добавили больше мест, заменив на ряде популярных маршрутов одноэтажные составы на двухэтажные".

Так, летом двухэтажными станут четыре поезда, в их числе - № 271/272 Самара — Анапа. В этом же списке составы: № 156/155 Москва — Анапа; № 152/151 Москва — Анапа; один из составов поезда № 168/167 Москва — Симферополь

"При необходимости, а также при наличии технических возможностей, будем назначать дополнительные поезда и включать дополнительные вагоны в регулярные рейсы", - отмечается в сообщении.

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Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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