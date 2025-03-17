Стало известно с кем находится правнук Виктора Тархова

В понедельник, 17 марта, в ток-шоу Андрея Малахова прозвучала информация о том, с кем сейчас находится шестилетний правнук покойного Виктора Тархова — сын Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары и его жены Натальи.

Мальчик живет в семье своей крестной, которая является подругой матери Екатерины — Людмилы Тарховой.

"Мне никто не помогает финансово. Мне интересно, чтобы спокойно жил ребенок, мой крестник, которого я считаю своим внуком также, как и Мила его считает. И чтобы у него было достойное образование, достойная жизнь", — сказала женщина, опекающая ребенка.

Также, по ее словам, отец мальчика не записал его на себя и не вписан в его свидетельство о рождении. Несмотря на то, что мужчина богат, он не помогал ребенку и не приехал к нему после трагедии в семье Тарховых.

Пришедшая на ток-шоу знакомая Екатерины рассказала, что, по ее информации, конфликт той с мужем начался после того, как ее мать — Людмила Тархова — якобы выманила у зятя обманным путем миллион долларов. Тогда мужчина выгнал Екатерину возвращать эти деньги. Она ходила по знакомым, пыталась брать в долг. По мнению рассказчицы, именно это могло толкнуть внучку экс-мэра на убийство.

Также в ходе передачи открылась информация, что у Екатерины была в Самаре "большая любовь", длившаяся несколько лет. По этой причине, якобы, ее муж настаивает на независимой экспертизе ДНК на установление отцовства их общего ребенка.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь обнаружена также на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома.

По данным ведомства, также обвиняемая рассказала, что у нее был соучастник - знакомый мужчина. Сейчас он покинул Самарскую область и объявлен в розыск.

Екатерине Тарховой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") - оно касается махинаций с автомобилем ее бабушки.