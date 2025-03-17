Синоптики прогнозируют гололедицу в Самарской области

Во вторник, 18 марта, в Самарской области синоптики объявили желтый уровень опасности.

"Ночью местами по региону ожидается налипание мокрого снега, на дорогах образование гололедицы", - сообщает "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.