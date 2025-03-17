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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке"

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 марта, в своем седьмом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" (за 1-6 места) в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Астраханочки" из Астрахани — 31:37 (12:21).

Семиметровые: 0-4/1. Штраф: 12-4 мин. Судьи: Агакиши (Москва), Гайно (Белгород).

"Лада": Кунцевич (10/37=27%), Семина (0/10=0%); Фомина — 9, Жилинскайте (4 мин.), Матюхина — 1 (2 мин.), Горшенина — 1, Мусина — 3 (2 мин.), Осипова — 2, Терлецкая — 9 (2 мин.), Островская (2 мин.), Малашенко — 5, Сокова — 1, Дворцевая, Милова, Еремина.

"Астраханочка": Рябцева (16/40=40%), Прокопьева (3/10=30%); Сисенова — 3, Юрьева — 3, Климанцева — 2/1 (2 мин.), Кайнарова — 3, Шинкарук — 5, Чернушкина, Сотникова — 10, Горн — 1, Гаценко, Ковшикова — 8, Кожубекова, Кириллова — 2, Корнеева (2 мин.).

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Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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