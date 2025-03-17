Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке"

В понедельник, 17 марта, в своем седьмом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" (за 1-6 места) в Тольятти "Лада" потерпела поражение от "Астраханочки" из Астрахани — 31:37 (12:21).