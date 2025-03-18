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Музеи и выставки Культура

В "Заварке" прочитают лекцию об антиалкогольной программе в Самаре в начале ХХ века

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 марта, в 18:30 в "Заварке" состоится лекция "Самарский Катон против" (12+). Ее прочитает историк, главный научный сотрудник Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина Рудольф Голубев.

Фото: галерея Заварка

Член Государственной думы Российской империи III созыва от Самарской губернии (1907–1912), городской голова Самары (1910–1912) Михаил Челышов был выходцем из крестьянского сословия. Благодаря своему упорству и энергии он построил на антиалкогольной программе общественно-политическую карьеру, получил широкую известность и стал выдающимся российским деятелем трезвенного движения. А начался его путь с Самары начала ХХ века, где был актуален вопрос употребления алкоголя. Челышов первым поднял его в тогда еще недавно учрежденной Государственной думе и довел до столичной прессы, благодаря чему кардинально изменил ситуацию.

На встрече гости узнают о взлете "самарского Катона" (аналогия с древнеримским политиком, борцом против пороков и роскоши Марком Порцием Катоном), его обличительных статьях и публичных выступлениях, а также о деле всей его жизни — ограничении, а затем и полном запрете на продажу спиртного в Российской империи. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 22 марта, в 14:00 пройдет фотопрогулка "Деревня в городе" (12+). Действующая выставка "Город/Деревня: маршрут построен" (12+) посвящена исследованию города, в том числе через фотографию. В рамках проекта сотрудники музея-галереи предлагают гостям выйти из стен "Заварки" и окунуться в пространство улиц.

Фотопрогулка "Деревня в городе" посвящена району, который на рубеже ХIХ-ХХ веков находился на окраине Самары. Эта территория является местом взаимопроникновения деревни в город и наоборот. Вместе с фотографом, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым участники будут фиксировать символы, предметы, архитектуру рубежа веков и ее детали, поговорят об истории Самары и узнают, как сегодня проявляется деревня в городе.

Фотопрогулка подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке. Место встречи — холл музея-галереи "Заварка" (ул. Самарская, 207а).

В воскресенье, 23 марта, в 16:00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур (12+) по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+).

Медиаторский тур — это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.

Проект "Город/Деревня: маршрут построен" создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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