Страховой Дом ВСК пополнил портфолио своих продуктов: "Каско с топливом" для автопарков

Новый страховой продукт "Каско с топливом" разработан как простое страховое решение в качестве доступной и удобной альтернативы классическому каско. Таким образом, автопарки, пользующиеся топливной картой, имеют возможность в один клик подключать каско при заправке, обеспечивая защиту на время поездки — от заправки до заправки, позволяя управлять расходами на страхование в течение года.

Первым партнером, предоставляющим топливные карты для нового страхового продукта от ВСК, стала компания "Передовые Платежные Решения". Сервисом "Каско с топливом" уже пользуются 34 автопарка.

"Каско с топливом" работает на базе страховой технологии FLEX–IT-решения, позволяющего быстро включать страховую защиту, когда это действительно нужно без долгих согласований и предварительного осмотра транспортного средства. Это доступная альтернатива классическому каско. Автопарки, которые используют топливную карту, могут в один клик оформить полис при заправке. Так они получают защиту на время поездки от одной АЗС до другой. Это позволяет гибко управлять расходами на страхование в течение года.

"Мы регулярно проводим глубокий и независимый анализ потребностей клиентов, что позволяет точечно совершенствовать наши продукты и предлагать клиентам именно те страховые программы, в которых они заинтересованы. "Каско с топливом" — одно из решений, которое может стать доступной альтернативой для тех, кто не пользуется классическим каско", — заявил Данила Якухин, руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.

"Каско с топливом" позволяет защитить автопарки от таких непредвиденных ситуаций на дороге, как ДТП с участниками без ОСАГО или по собственной вине, угон и тотальная гибель транспортного средства.

"Мы выяснили, что каско оформляют не более 10% автопарков в стране. Не все клиенты готовы покупать долгосрочную страховку, поскольку это крупные затраты. Также нет гарантии, что такая страховка окупит себя, например, если автомобиль на какое-то время сломается или будет стоять в гараже. Так мы пришли к идее "Каско с топливом". Чтобы понять, нужен ли такой сервис аудитории, проводили опросы и глубинные интервью. Оказалось, что продукт выгоден перегонщикам грузовых авто: им нет смысла покупать долгосрочный полис, поскольку перевезти машину можно за пару дней. А владельцам легковых авто понравилась цена страховки", — отмечает Вадим Намазов, менеджер продукта "Страхование" компании ППР.