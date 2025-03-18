В Самарской области проходят мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году стало одним из самых значительных событий последнего десятилетия. За возвращение в родную гавань проголосовали более 96% жителей Крыма и Севастополя.

18 марта 2025 года исполнилось 11 лет со дня референдума, на котором жители Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Возвращение Крыма домой стало мощным символом возрождения России как державы, способной решительно отстаивать свои интересы на мировой арене. Накануне, 17 марта в "МТЛ-Арена" прошел митинг-концерт "Крымская весна", посвященный воссоединению Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.

"Для меня, как и для участников этих событий, возвращение Крыма в состав России — знаковое событие, потому что я и ребята, которые вместе со мной были, написали историю нашей страны. И для меня важно, чтобы молодежь помнила это, как мы все помним подвиги наших ветеранов Великой Отечественной Войны и передавали эти знания, историю будущим поколениям", — сказал Максим Девятов, Герой России, общественный советник губернатора Самарской области.

Жители Самарской области поддержали возвращение и помогали Крыму преображаться: новые дороги, школы больницы, дома. За 11 лет наш регион отправил крымчанам десятки тонн гуманитарных грузов.

"Благодарю всех, кто помогал крымчанам строить новую жизнь. Прежде всего, это участники добровольческого проекта "Мы вместе", неравнодушные люди, многие из которых находятся в этом зале. Вашими усилиями был восстановлен мемориальный комплекс Братская могила Героев Советского Союза. Много было сделано и для развития Сакского района, над которым наш регион взял шефство. И сегодня наши герои, участники специальной военной операции, уверенно продвигаются вперёд и побеждают. Побеждают, потому что наша сила в правде", — обратился к участникам мероприятия Дмитрий Яковлев, вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области.

"Мы как жители Самарской области и как весь народ России, поддержали это решение и прекрасно понимаем, что Крым — это не какой-то далекий регион, а неотъемлемая часть нашей огромной Родины. Поэтому Крым наш, мы с Крымом, мы за правду, мы за Победу, и только вместе мы — сила", — отметил Марат Габдрахманов, кадровый офицер, подполковник запаса, участник акций по отправке и сопровождению гуманитарных грузов в зону проведения СВО.

"Сегодня каждый на своем месте в тылу обязан и приближает нашу Победу. В каждом уголке нашей необъятной родины, в каждом муниципалитете люди плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают и передают гуманитарную помощь. Только с начала 2025 года мы отправили свыше 200 тонн гуманитарной помощи на Курскую землю нашим ребятам, нашим воинам", — рассказал Антон Родионов, руководитель регионального штаба "Молодая гвардия Единой России", заместитель председателя молодежного парламента при Думе Самары.

17 марта в Доме профсоюзов состоялся круглый стол, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Организатором мероприятия выступили Федерация профсоюзов Самарской области, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, Общественная палата Республики Крым и Общественная палата Самарской области, администрация Сакского района полуострова. Участники обсудили совместные планы и патриотические проекты, которые уже успешно реализуются или готовятся к реализации.

На медиаэкранах площади Славы в Самаре можно увидеть выставку Русского географического общества ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Захватывающие пейзажи, описывающие природное и культурное многообразие Республики Крым и города Севастополь: от величественных горных хребтов до живописных побережий, — фотоработы позволяют отправиться в увлекательное путешествие по Крыму и восхититься красотой и разнообразием природного ландшафта полуострова.

18 марта телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" в Самаре включит праздничную подсветку в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В этот день на медиафасаде самарской телебашни на фоне символики Крыма и Триколора зажгутся надписи "Добро пожаловать в родную гавань", "Крым — это Россия!".