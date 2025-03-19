В Самаре приставы закрыли "шумный" ресторан

Судебные приставы Самары на 60 дней приостановили деятельность ресторана на пр. Ленина из-за слишком громкого звука оборудования, который создавал неудобства жителям многоквартирного дома.

Самарцы жаловались на сильный шум, исходящий от вентиляционного и промышленного оборудования заведения. Было установлено, что уровень шума от оборудования ресторана в ночное время превышает гигиеническую норму на 2,31 дБА.

Суд признал заведение виновным в административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта", сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.