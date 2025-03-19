Гандбольная "Лада" подписала игрока "Ростова-Дона" Александру Макееву

Контракт с тольяттинской гандбольной "Ладой" подписала Александра Макеева, выступавшая до этого в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Уроженка Протвино в гандбол пришла в шесть лет. Дальнейшие восемь у нее утекли на подмосковные занятия ручным мячом, а в четырнадцать она получила приглашение в южную столицу России. Договоренность была достигнута на финале первенства страны среди девушек до 16 лет в Ростове-на-Дону, куда Макеева и перебралась. Два последующих года Александра провела под руководством своих новых наставников Сергея Белицкого и Марины Калюжиной в Ростовском областном училище олимпийского резерва, после чего шагнула в профессиональный спорт.
Карьера спортсменки с того момента на четыре года переплелась с дублем "Ростов-Дона", в составе которого она в прошлом сезоне стала лучшим бомбардиром команды, забив в 30 играх 119 голов. Талантливая 21-летняя левша, чей рост — 176 см, а амплуа — правый полусредний, и в нынешнем чемпионате "вышки" возглавляет список снайперов этой дружины, отличившись в 24 поединках 129 раз. В первой же клубной команде она промелькнула лишь по разу в каждом из трех предыдущих сезонов, забросив в общей сложности четыре мяча. Три из них пришлись на домашний матч годичной давности с ЦСКА, в котором оба соперника на финише второй части предварительного этапа основные составы решили не выставлять.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!