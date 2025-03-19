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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" подписала игрока "Ростова-Дона" Александру Макееву

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Контракт с тольяттинской гандбольной "Ладой" подписала Александра Макеева, выступавшая до этого в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

Уроженка Протвино в гандбол пришла в шесть лет. Дальнейшие восемь у нее утекли на подмосковные занятия ручным мячом, а в четырнадцать она получила приглашение в южную столицу России. Договоренность была достигнута на финале первенства страны среди девушек до 16 лет в Ростове-на-Дону, куда Макеева и перебралась. Два последующих года Александра провела под руководством своих новых наставников Сергея Белицкого и Марины Калюжиной в Ростовском областном училище олимпийского резерва, после чего шагнула в профессиональный спорт.

Карьера спортсменки с того момента на четыре года переплелась с дублем "Ростов-Дона", в составе которого она в прошлом сезоне стала лучшим бомбардиром команды, забив в 30 играх 119 голов. Талантливая 21-летняя левша, чей рост — 176 см, а амплуа — правый полусредний, и в нынешнем чемпионате "вышки" возглавляет список снайперов этой дружины, отличившись в 24 поединках 129 раз. В первой же клубной команде она промелькнула лишь по разу в каждом из трех предыдущих сезонов, забросив в общей сложности четыре мяча. Три из них пришлись на домашний матч годичной давности с ЦСКА, в котором оба соперника на финише второй части предварительного этапа основные составы решили не выставлять.

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