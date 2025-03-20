На Авито дебютирует известный немецкий бренд одежды с благотворительной распродажей

Бренд одежды Marc OʼPolo впервые вышел на Авито, представив на платформе эксклюзивный "sample sale". Лимитированный ассортимент уже доступен на площадке. Половина средств, вырученных от продажи вещей, будет направлена в фонд "Второе дыхание". Основная миссия фонда — осознанное потребление как образ жизни. Пожертвования дают возможность устанавливать новые контейнеры, сортировать, выдавать и перерабатывать сотни тонн одежды.
Представительство Marc OʼPolo в России в марте представит на Авито эксклюзивный ассортимент одежды порядка 170 вещей мужского и женского гардероба. Все вещи, участвующие в "sample sale", пользователи платформы могут купить с дисконтом до 50% до 13 апреля. На распродаже можно найти образцы коллекции весна/лето 2025, которые только готовятся поступить в продажу в новом сезоне, — льняные пиджаки, струящиеся платья, джемперы, верхняя одежда и многое другое.
По данным "Российского экологического оператора", в России в среднем образуется 2,3 млн тонн текстильных отходов в год, которые занимают примерно 5% в объеме бытового мусора.
"Одно из ключевых ценностей Marc OʼPolo — это забота об окружающей среде, поэтому большинство изделий бренда изготовлены из устойчивого сырья, а благодаря таким активностям как sample sale не утилизируются, а снова возвращаются в экономику. Вещи, вошедшие в капсульную коллекцию на Авито, выполнены преимущественно с использованием таких натуральных материалов, как хлопок и лён", — комментирует генеральный директор Marc OʼPolo в России Марианна Румянцева.
"Важное преимущество Авито — это уникальный ассортимент, который трудно найти на других площадках. Здесь ищут архивные коллекции поклонники винтажа и других ценных товаров. А кроме того, на площадке ежедневно вторую жизнь получают порядка 100 тысяч вещей среди одежды, обуви и аксессуаров. Благодаря многомиллионной аудитории Авито поддерживает тренд на осознанное потребление, который растет и укрепляется с каждым годом. Например, в 2024 году доля продаж в ресейл-сегменте в категории женской одежды составила 62%. Сотрудничество с Marc OʼPolo станет еще одним важным шагом в продвижении устойчивой моды и ответственного потребления", — комментирует Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в Авито.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..