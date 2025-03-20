Более 50 мигрантов в самарском хостеле проверили полицейские

Ранним утром правоохранители проверили клиентов и персонал хостела, расположенного на ул. Подшипниковой в Самаре. Мероприятию предшествовала жалоба местных жителей на поведение постояльцев.

Полицейские проверили более 50 человек, помещения хостела тщательно осмотрели кинологи со служебными собаками. У всех лиц, находящихся в помещении и придомовой территории полицейские проверили документы и основания пребывания на территории Российской Федерации.

Выяснилось, что организация, принимавшая иностранных граждан, не выполнила необходимые действия по их регистрации и учету в соответствии с миграционным законодательством. За это назначается штраф от 400 до 500 тыс. рублей.