В апреле в Самарской области изменится расписание электричек до Похвистнево

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В связи с проведением работ по капитальному ремонту пути на перегоне Похвистнево — Подбельская в апреле изменится расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.