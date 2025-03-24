В апреле в Самарской области изменится расписание электричек до Похвистнево

В связи с проведением работ по капитальному ремонту пути на перегоне Похвистнево — Подбельская в апреле изменится расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Изменения в расписание вносятся на 1,2,3,4,8,9,10,11,16,17,18,22,23,24,25 апреля 2025 года.
Так, 1, 2, 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24 апреля отменяется пригородный поезд № 7530 Самара (отпр.20:57) — Новоотрадная (приб.22:40).
1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 апреля маршрут поезда № 7520 Самара (отпр.15.30) — Похвистнево (приб.18.09) устанавливается сообщением Самара (отпр.15.30)-Новоотрадная (приб.17.12). Кроме того, маршрут поезда № 7509 Похвистнево (отпр.15.51) — Самара (приб.18.38) устанавливается сообщением Новоотрадная — Мирная и проследует по измененному расписанию Новоотрадная (отпр.17.29)-Мирная (приб.18.49).
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 апреля маршрут поезда № 7510 Самара (отпр.09.04) — Похвистнево (приб.11.42) устанавливается сообщением Самара (отпр.09.04) - Новоотрадная (приб.10.46). Маршрут поезда № 7503 Похвистнево (отпр.11.30) — Самара (приб.14.18) устанавливается сообщением Новоотрадная (отпр.12.27) - Самара (приб.14.18).
2, 9, 16, 23 апреля поезд № 7528 Самара (отпр.19.34) — Похвистнево (приб.22.13) проследует по измененному расписанию Самара (отпр.20.57)-Похвистнево (приб.00.08).
3, 15, 17 апреля поезд № 7528 Самара (отпр.19.34) — Похвистнево (приб.22.13) проследует по измененному расписанию Самара (отпр.19.34)-Похвистнево (приб.23.00).
1, 8, 10, 22, 24 апреля поезд № 7528 Самара (отпр.19.34) — Похвистнево (приб.22.13) проследует по измененному расписанию Самара (отпр.20.57)-Похвистнево (приб.23.47).
Более подробно с расписанием электричек на апрель можно ознакомиться на сайте "СППК".
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???