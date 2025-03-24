В Самаре снесут заброшенный кинотеатр "Авангард"

В Самаре планируют снести заброшенное здание кинотеатра "Авангард". Об этом на встрече с жителями Железнодорожного района сообщил глава города Иван Носков.

"Восстановить здание, которое более 10 лет находится в аварийном состоянии, скорее всего не получится. Но, безусловно, нужно решать вопрос со сносом, соответствующие поручения дал", — прокомментировал Иван Носков.

Он добавил, что в 2025 г. работа по демонтажу заброшенных зданий будет активизирована.

"Параллельно ускоряем при поддержке областного правительства программу расселения из домов, признанных аварийными до 2017 года. Самаре важно быть готовой войти в следующий этап расселения домов, признанных аварийными до 2022 года", — подчеркнул мэр.

Кроме того, на встрече с жителями стало известно, что темпы аварийного ямочного ремонта в Железнодорожном районе и по всей Самаре нарастят. Коснулся глава города и вопроса, связанного с безнадзорными животными.

"Деньги на отлов выделены, контракт заключен. Патрулей по улицам не ходит, поэтому информацию подрядчик получает только от жителей — оставляйте заявки по номеру 112 или +7 (846) 266-56-17. На данный момент действуем по существующему закону — отлов, стерилизация, выпуск на место обитания", — сказал он.