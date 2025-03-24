В Самаре снесут заброшенный кинотеатр "Авангард"

В Самаре планируют снести заброшенное здание кинотеатра "Авангард". Об этом на встрече с жителями Железнодорожного района сообщил глава города Иван Носков.
"Восстановить здание, которое более 10 лет находится в аварийном состоянии, скорее всего не получится. Но, безусловно, нужно решать вопрос со сносом, соответствующие поручения дал", — прокомментировал Иван Носков.
Он добавил, что в 2025 г. работа по демонтажу заброшенных зданий будет активизирована.
"Параллельно ускоряем при поддержке областного правительства программу расселения из домов, признанных аварийными до 2017 года. Самаре важно быть готовой войти в следующий этап расселения домов, признанных аварийными до 2022 года", — подчеркнул мэр.
Кроме того, на встрече с жителями стало известно, что темпы аварийного ямочного ремонта в Железнодорожном районе и по всей Самаре нарастят. Коснулся глава города и вопроса, связанного с безнадзорными животными.
"Деньги на отлов выделены, контракт заключен. Патрулей по улицам не ходит, поэтому информацию подрядчик получает только от жителей — оставляйте заявки по номеру 112 или +7 (846) 266-56-17. На данный момент действуем по существующему закону — отлов, стерилизация, выпуск на место обитания", — сказал он.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???