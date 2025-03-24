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Происшествия

В Самарской области в 2024 году предотвратили 5 терактов

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории региона в 2024 г. число преступлений террористического характера по сравнению с 2023 годом возросло на 97,2% и составило 71. Такие данные приведены в отчете ГУ МВД по Самарской области за прошлый год.

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

В ГУ МВД прокомментировали, что с использованием IT было совершено более половины таких преступлений (52,1%), в то время как в 2023 г. — 44,4%. Зарегистрировано 14 фактов терроризма (+40%), предотвращено 5 террористических актов.

Правоохранители добавили, что выросло число преступлений по статьям "Террористический акт" (в 2,5 раза), "Содействие террористической деятельности" (+20%), "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" (+66,7%), "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" (+100%), "Организация террористического сообщества и участие в нем (+100%), "Организация деятельности террористической организации" (рост в три раза, 6 случаев).

При этом уменьшилось число преступлений по фактам ложных сообщений об актах терроризма (-12,2%) с 384 в 2023 г. до 337 в прошлом году, а также — против основ конституционного строя и безопасности государства (-27,7%). Меньше выявили и экстремистских проявлений (-36,6%).

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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