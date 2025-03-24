В Самарской области в 2024 году предотвратили 5 терактов

На территории региона в 2024 г. число преступлений террористического характера по сравнению с 2023 годом возросло на 97,2% и составило 71. Такие данные приведены в отчете ГУ МВД по Самарской области за прошлый год.

В ГУ МВД прокомментировали, что с использованием IT было совершено более половины таких преступлений (52,1%), в то время как в 2023 г. — 44,4%. Зарегистрировано 14 фактов терроризма (+40%), предотвращено 5 террористических актов.

Правоохранители добавили, что выросло число преступлений по статьям "Террористический акт" (в 2,5 раза), "Содействие террористической деятельности" (+20%), "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" (+66,7%), "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" (+100%), "Организация террористического сообщества и участие в нем (+100%), "Организация деятельности террористической организации" (рост в три раза, 6 случаев).

При этом уменьшилось число преступлений по фактам ложных сообщений об актах терроризма (-12,2%) с 384 в 2023 г. до 337 в прошлом году, а также — против основ конституционного строя и безопасности государства (-27,7%). Меньше выявили и экстремистских проявлений (-36,6%).