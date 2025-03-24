На ул. Ленинградской в Самаре при уборке снега повредили каштаны

В Самаре на ул. Ленинградской из-за небрежной работы коммунальщиков во время уборки снега повреждены каштаны, сообщает samara.mk.ru. По информации издания, на главной пешеходной улице областной столицы повреждены около 80% деревьев.

Будет ли кто-то нести ответственность за нанесенный природе ущерб пока неизвестно. С соответствующим вопросом журналисты издания уже обратились в городскую мэрию.