В Театре оперы и балета прошла опера "Евгений Онегин" с тифлокомментированием

22 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" смогли "увидеть" и слабовидящие зрители.
Партии исполнили: Онегин — Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области, Татьяна — Евгения Бумбу. Ленский — Иван Волков, Ольга — Анна Костенко, Ларина — Наталья Дикусарова, Няня — Марина Зубчанинова. Гремин — Иван Григорьев, Зарецкий — Сайфулло Юсупов, заслуженный артист Республики Таджикистан, Трике — Давид Погосян, Ротный — Александр Слесарев. Дирижер — Евгений Хохлов. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Георгий Исаакян.
Напомним, показ спектаклей с описанием для незрячих и слабовидящих стало возможным после того, как Самарский академический театр оперы и балета победил в грантовом конкурсе на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования. Над адаптацией показов для незрячих гостей в Самарском театре оперы и балета работает тифлокомментатор Таиса Марченко.
До конца 94-го театрального сезона Шостакович Опера Балет пройдут всего шесть показов с описанием для незрячих и слабовидящих. Уже состоялось по два показа оперы А. Бородина "Князь Игорь" и оперы для всей семьи С. Баневича "История Кая и Герды". Опера П. Чайковского "Евгений Онегин" незрячим и слабовидящим гостям театра будет представлена еще раз в июне.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.