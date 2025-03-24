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Театр Культура

В Театре оперы и балета прошла опера "Евгений Онегин" с тифлокомментированием

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" смогли "увидеть" и слабовидящие зрители.

Партии исполнили: Онегин — Георгий Цветков, заслуженный артист Самарской области, Татьяна — Евгения Бумбу. Ленский — Иван Волков, Ольга — Анна Костенко, Ларина — Наталья Дикусарова, Няня — Марина Зубчанинова. Гремин — Иван Григорьев, Зарецкий — Сайфулло Юсупов, заслуженный артист Республики Таджикистан, Трике — Давид Погосян, Ротный — Александр Слесарев. Дирижер — Евгений Хохлов. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Режиссер-постановщик — Георгий Исаакян.

Напомним, показ спектаклей с описанием для незрячих и слабовидящих стало возможным после того, как Самарский академический театр оперы и балета победил в грантовом конкурсе на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования. Над адаптацией показов для незрячих гостей в Самарском театре оперы и балета работает тифлокомментатор Таиса Марченко.

До конца 94-го театрального сезона Шостакович Опера Балет пройдут всего шесть показов с описанием для незрячих и слабовидящих. Уже состоялось по два показа оперы А. Бородина "Князь Игорь" и оперы для всей семьи С. Баневича "История Кая и Герды". Опера П. Чайковского "Евгений Онегин" незрячим и слабовидящим гостям театра будет представлена еще раз в июне.

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