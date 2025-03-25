Шнайдер и Андреева вышли 1/4 финала "тысячника" в Майями

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде. На стадии 1/8 финала они разгромили китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счетом 6:1, 6:2, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 50 минут. За это время россиянки сделали три эйса и реализовали пять из восьми брейк-пойнтов. На счету китаянок четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Андреева и Шнайдер сыграют с российско-американским дуэтом Екатерина Александрова/Питон Стирнс.

Отметим, Шнайдер и Андреева уже завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, проиграв во втором и третьем круге соответственно.