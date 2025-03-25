В Самаре временно изменили маршрут автобусы №№ 6, 21, 38

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Во вторник, 25 марта, на ул. Воронежской (участок от ул. Вольской в направлении ул. Победы) организованы дорожные работы. В связи с этим несколько автобусов временно изменили схему движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.