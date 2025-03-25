В Самарской области подростков начали провоцировать на побеги через киберигру

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов рассказал об опасной игре, в которую втягивают детей киберпреступники. Произошло это на заседании губдумы во вторник, 25 марта.
"По несовершеннолетним много вопросов. Началась весна, начались уходы из домов и центров. Более того, на прошлой неделе выявили ситуацию. Новая игра среди несовершеннолетних распространилась, в том числе на самарской земле. Подросток должен скрыться от родителей на 24 часа. Если продержится, не выходит на связь, то ему обещают определенную киберигру. Эта игра не "Синий кит", конечно, но она тоже неприятная. За всеми такими играми стоят наши противники. Есть чем заняться органам власти и полиции", — сказал Игорь Иванов.
Судя по всему, речь идет об игре "Побег школьника". Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина еще в 2024 г. подняла вопрос о том, чтобы ее заблокировали в России. Она направила обращение в Генпрокуратуру.
"Мы согласны с доводами родителей, что игра опасна для детской психики.Под ее воздействием дети могут совершать не только побеги из дома, но, к сожалению, и суициды. Поэтому тоже считаем, что необходимо блокировать распространение такого контента", — заявляла Екатерина Мизулина в эфире телеканала "Россия 1".
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???