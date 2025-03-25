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Общество

В Самарской области подростков начали провоцировать на побеги через киберигру

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов рассказал об опасной игре, в которую втягивают детей киберпреступники. Произошло это на заседании губдумы во вторник, 25 марта.

"По несовершеннолетним много вопросов. Началась весна, начались уходы из домов и центров. Более того, на прошлой неделе выявили ситуацию. Новая игра среди несовершеннолетних распространилась, в том числе на самарской земле. Подросток должен скрыться от родителей на 24 часа. Если продержится, не выходит на связь, то ему обещают определенную киберигру. Эта игра не "Синий кит", конечно, но она тоже неприятная. За всеми такими играми стоят наши противники. Есть чем заняться органам власти и полиции", — сказал Игорь Иванов.

Судя по всему, речь идет об игре "Побег школьника". Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина еще в 2024 г. подняла вопрос о том, чтобы ее заблокировали в России. Она направила обращение в Генпрокуратуру.

"Мы согласны с доводами родителей, что игра опасна для детской психики.Под ее воздействием дети могут совершать не только побеги из дома, но, к сожалению, и суициды. Поэтому тоже считаем, что необходимо блокировать распространение такого контента", — заявляла Екатерина Мизулина в эфире телеканала "Россия 1".

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