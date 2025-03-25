В Самарской области полицейские спасли собаку, провалившуюся в подвал заброшенного гаража

В Самарской области в пос. Стройкерамика пес провалился в глубокую яму в заброшенном гараже и у него не было шансов выбраться.

Но лай и вой животного услышал наряд Госавтоинспекции — сотрудники патрулировали этот дачный массив на наличие угнанных автомобилей.

Полицейские пошли на звук и в подвале гаража обнаружили собаку. Животное было напугано, скулило и явно нуждалось в помощи. Местные жители помогли полицейским с лестницей и веревкой, с помощью которых они зафиксировали собаку и осторожно подняли ее на поверхность.

После спасения пес был передан жителям, пообещавшим найти ему новый дом, сообщает пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.