Авито Реклама и ГК "ЭРКАФАРМ" оценят влияние медийной рекламы на продажи

25 марта 2025 г. Авито Реклама и ГК "ЭРКАФАРМ" рассказали о сотрудничестве, задача которого — развитие аналитических решений для маркетинга производителей лекарственных средств. С помощью нового инструмента бренды могут оценивать, как имиджевая реклама на Авито повлияла на продажи препаратов в сети аптек "ЭРКАФАРМ".

Раньше фармкомпании не могли оценивать количество покупок по итогам медийной кампании на Авито: продажи лекарственных средств на площадке запрещены, а интеграция с онлайн-аптеками отсутствовала.

Теперь бренды из фармацевтической категории, которые представлены в сети аптек "ЭРКАФАРМ", могут анализировать влияние имиджевой рекламы на Авито на продажи. Для этого площадка оценивает клики по баннерам и соотносит их с обезличенными данными о покупках на сайтах и в мобильных приложениях сети аптек, а также в офлайн-точках.

"Понимание эффективности медийной рекламы — важный элемент бизнес-стратегии. Умение оценивать влияние кампаний на продажи помогает брендам качественнее управлять маркетинговыми бюджетами. Наше партнерство с ГК "ЭРКАФАРМ" открывает фармацевтическим брендам новые возможности аналитики: с ее помощью рекламодатели Авито из данной категории могут прозрачнее оценивать вклад площадки в результат", — комментирует Екатерина Шевелева, руководитель группы продаж, Авито Реклама.

"Мы с интересом отнеслись к партнерству с Авито Рекламой для оценки влияния охватной рекламы на продажи лекарственных препаратов, которые реализуются в нашей сети аптек. Точная информация о динамике продаж после кампании — это именно то, что финально важно любому рекламодателю. Для аналитики мы сравнили показатели до и после кампании, выделили контрольную группу и выстроили систему оценки эффективности. Уже в рамках теста мы увидели рост ключевых показателей", — комментирует Антон Неменьший, руководитель отдела маркетинга электронной коммерции ГК "ЭРКАФАРМ".