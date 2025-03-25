Авито Реклама и ГК "ЭРКАФАРМ" оценят влияние медийной рекламы на продажи

25 марта 2025 г. Авито Реклама и ГК "ЭРКАФАРМ" рассказали о сотрудничестве, задача которого — развитие аналитических решений для маркетинга производителей лекарственных средств. С помощью нового инструмента бренды могут оценивать, как имиджевая реклама на Авито повлияла на продажи препаратов в сети аптек "ЭРКАФАРМ".
Раньше фармкомпании не могли оценивать количество покупок по итогам медийной кампании на Авито: продажи лекарственных средств на площадке запрещены, а интеграция с онлайн-аптеками отсутствовала.
Теперь бренды из фармацевтической категории, которые представлены в сети аптек "ЭРКАФАРМ", могут анализировать влияние имиджевой рекламы на Авито на продажи. Для этого площадка оценивает клики по баннерам и соотносит их с обезличенными данными о покупках на сайтах и в мобильных приложениях сети аптек, а также в офлайн-точках.
"Понимание эффективности медийной рекламы — важный элемент бизнес-стратегии. Умение оценивать влияние кампаний на продажи помогает брендам качественнее управлять маркетинговыми бюджетами. Наше партнерство с ГК "ЭРКАФАРМ" открывает фармацевтическим брендам новые возможности аналитики: с ее помощью рекламодатели Авито из данной категории могут прозрачнее оценивать вклад площадки в результат", — комментирует Екатерина Шевелева, руководитель группы продаж, Авито Реклама.
"Мы с интересом отнеслись к партнерству с Авито Рекламой для оценки влияния охватной рекламы на продажи лекарственных препаратов, которые реализуются в нашей сети аптек. Точная информация о динамике продаж после кампании — это именно то, что финально важно любому рекламодателю. Для аналитики мы сравнили показатели до и после кампании, выделили контрольную группу и выстроили систему оценки эффективности. Уже в рамках теста мы увидели рост ключевых показателей", — комментирует Антон Неменьший, руководитель отдела маркетинга электронной коммерции ГК "ЭРКАФАРМ".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..