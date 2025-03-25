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Образование Общество

Больше 2000 школьников и студентов узнают о предприятиях Самарской области на профтурах

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца учебного года служба занятости проведет более 100 профтуров на предприятия Самарской области в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи

Представители компаний расскажут школьникам и выпускникам образовательных учреждений среднего и высшего звена о перспективах трудоустройства, особенностях производства и корпоративной культуре. В результате будущие специалисты получат представление о возможном месте работы, а работодатели смогут замотивировать к трудоустройству школьников и студентов.

"Профтуры — эффективный инструмент знакомства молодёжи с предприятиями региона. Это даёт возможность продемонстрировать условия работы и развеять мифы о том, что на промышленных предприятиях устаревшее оборудование. Работодатель, проводя экскурсию, рассказывает о рабочих процессах, заработной плате, дополнительных гарантиях и корпоративной культуре", — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Специалисты Кадровых центров "Работа России" участвуют вместе с работодателями в организации профтуров. Они помогают подготовить сценарий, собрать заинтересованных участников, выбрать привлекательные локации и проработать со спикерами логику выступлений. Кроме того, чтобы привлечь соискателей, служба занятости приглашает компании на свои публичные мероприятия и предоставляет им информационные площадки для рассказа о своей деятельности.

Сейчас рейтинг самых востребованных профессий в Самарской области возглавляют слесарь механосборочных работ, инженер и электромонтёр по обслуживанию электрооборудования. Согласно прогнозу кадровой потребности на ближайшие пять лет, наибольший рост спроса в регионе ожидается в специалистах рабочих профессий, медицинском персонале и специалистах-техниках по компьютерным сетям и системам.

Самарская область вошла в число 11 субъектов, в которых служба занятости страны реализует пилотный проект по профориентации и маршрутизации молодёжи к работодателям. Он призван показать школьникам и студентам возможности обучения и трудоустройства в родном регионе. В результате реализации проекта планируется снизить отток молодых людей из региона и повысить уровень их трудоустройства.

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