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В Ширяево открылась фотовыставка "Небо – нетленная риза Всевышнего"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 марта, в филиале Самарского областного художественного музея в с. Ширяево открылась фотовыставка "Небо — нетленная риза Всевышнего" (6+). Автор выставки — знаменитый донецкий фотокорреспондент Михаил Полтавский.

Фото: министерство культуры Самарской области

В экспозицию входит немалое количество снимков, в которых небо становится главным героем, раскрывая свою величественную красоту, переменчивость и одухотворенность.

Почти все кадры сделаны в Донецкой области, где фотограф запечатлел завораживающие рассветы, драматичные облачные пейзажи, нежные сумерки и грозовые небеса, отражающие не только природные явления, но и глубину человеческих эмоций.

Работы Михаила Полтавского — это не просто фотографии, а философское размышление о бесконечности, вечности и связи человека с небом. Каждый кадр передает неповторимую атмосферу момента, приглашая зрителя взглянуть вверх и ощутить гармонию мироздания.

Выставку можно будет увидеть до 11 мая, сообщает пресс-служба областного минкульта. 

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