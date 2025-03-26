В Ширяево открылась фотовыставка "Небо – нетленная риза Всевышнего"

В среду, 26 марта, в филиале Самарского областного художественного музея в с. Ширяево открылась фотовыставка "Небо — нетленная риза Всевышнего" (6+). Автор выставки — знаменитый донецкий фотокорреспондент Михаил Полтавский.

В экспозицию входит немалое количество снимков, в которых небо становится главным героем, раскрывая свою величественную красоту, переменчивость и одухотворенность.

Почти все кадры сделаны в Донецкой области, где фотограф запечатлел завораживающие рассветы, драматичные облачные пейзажи, нежные сумерки и грозовые небеса, отражающие не только природные явления, но и глубину человеческих эмоций.

Работы Михаила Полтавского — это не просто фотографии, а философское размышление о бесконечности, вечности и связи человека с небом. Каждый кадр передает неповторимую атмосферу момента, приглашая зрителя взглянуть вверх и ощутить гармонию мироздания.

Выставку можно будет увидеть до 11 мая, сообщает пресс-служба областного минкульта.