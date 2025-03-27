В конце марта воздух в Самарской области прогреется до +14 °C

В Приволжском УГМС сообщили, что последние дни марта в Самарской области ожидаются теплыми. Дневная температура воздуха повысится до 14-15 градусов.

В четверг, 27 марта, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +11…+13 °C.

В пятницу и субботу, 28 и 29 числа, в Самарской области сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью — 4…+1 °C, днем +9…+14 °C

В воскресенье, 30 марта, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…+3 °C, днем +8…+13 °C.

В последний день марта, 31 числа, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами — небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +10…+15 °C.