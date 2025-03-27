В конце марта воздух в Самарской области прогреется до +14 °C

В Приволжском УГМС сообщили, что последние дни марта в Самарской области ожидаются теплыми. Дневная температура воздуха повысится до 14-15 градусов.
В четверг, 27 марта, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +11…+13 °C.
В пятницу и субботу, 28 и 29 числа, в Самарской области сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью — 4…+1 °C, днем +9…+14 °C
В воскресенье, 30 марта, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…+3 °C, днем +8…+13 °C.
В последний день марта, 31 числа, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами — небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +10…+15 °C.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???