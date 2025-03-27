В ВСК рассказали про самые распространенные среди россиян болезни почек и их профилактику

27 марта считается международным днем нефролога, цель которого — привлечение внимания общественности к проблеме роста диагностированных случаев заболеваний почек и важности их профилактики. Руководитель управления Цифровой медицины Страхового Дома ВСК Ольга Бакшутова рассказывает про самые распространенные среди россиян болезни почек и их профилактику.
По разным оценкам, заболеваниями почек страдает почти 10% населения России. Однако доля обращений к нефрологам в рамках ДМС составляет не более 1,7% от общего числа консультаций по ДМС, что может быть связано с трудностями в диагностике этих заболеваний.
Симптомы заболеваний почек могут быть как относительно простыми для диагностики, так и не специфичными и требующими тщательной диагностики. Мочекаменная болезнь может проявляться острыми болями, гематурией (кровью в моче), дизурией (затруднением мочеиспускания) и тошнотой/рвотой. Такие заболевания, как тубулоинтерстициальные нефриты и хроническая почечная недостаточность могут сопровождаться повышенной утомляемостью, повышением давления, сухостью кожи и отеками.
Согласно данным Страхового Дома ВСК, в структуре обращений преобладают:
- Камни в почках и мочеточнике (включая случаи с почечной коликой) — 48% обращений
- Хронический тубулоинтерстициальный нефрит — 23%
- Хроническая почечная недостаточность — 5%
- Острый тубулоинтерстициальный нефрит — 4%
Также встречаются обструктивная уропатия, рефлюкс-уропатия, рецидивирующая и устойчивая гематурия, камни нижних отделов мочевых путей (по 1%). Быстро прогрессирующий нефритический синдром является самым редко встречающимся и тяжелым состоянием, требующим немедленного медицинского внимания.
Главной мерой профилактики мочекаменной болезни (на которую приходится порядка 49% консультаций нефрологов) является соблюдение диеты. Как правило, диету подбирает врач, основываясь на типе конкрементов, но общие рекомендации могут включать нормализацию питьевого режима, сбалансированный рацион с сокращением потребления насыщенных белком, острых, соленых, кислых блюд, а также ограничение продуктов, богатых оксалатами и пуринами (шпинат, ревень, мясные бульоны, бобовые).
Тубулоинтерстициальные болезни почек (31% обращений) развиваются вследствие длительного приема нефротоксичных препаратов (анальгетики, антибиотики), аутоиммунных патологий, хронических инфекций мочевыводящих путей. Поэтому основными профилактическими мерами являются тщательный мониторинг при приеме потенциально нефротоксичных препаратов и консультация с врачом для корректировки лечения, а также своевременное обращение к врачу при появлении любых симптомов, чтобы предупредить осложнения.
Своевременная диагностика и профилактика заболеваний почек являются ключевыми факторами в снижении их распространенности и тяжести.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас