Затопленный мост в Кинель-Черкасском районе освободился от воды

В районе населенного пункта Полудни Кинель-Черкасского района низководный мост освободился от воды 26 марта, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время на территории региона подтопленных приусадебных участков, жилых домов, автомобильных дорог и объектов экономики нет.

Паводковая обстановка в регионе находится на контроле ведомства.