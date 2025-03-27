В Камышле на пожаре погибли три человека

В четверг, 27 марта, в с. Камышла на ул. Победы загорелся частный дом.

В результате пожара погибли три человека: 70-летние мужчина и женщина и 10 летний мальчик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В 16:30 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м силами 31 спасателя и 12 единиц техники.

Причина пожара устанавливаются дознавателями МЧС России.