В Самаре перекроют ул. Мичурина из-за работ на водоводе

В Самаре с 23:00 28 марта до 23:00 30 марта будет перекрыто движение по улице Мичурина в обе стороны от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев.
Ограничение движения связано с ремонтно-восстановительными работами на водопроводной линии.
Движение троллейбусных маршрутов №№ 4, 15 в обоих направлениях будет организовано по Московскому шоссе, ул. Коммунистической до Губернского рынка.
Движение автобусных маршрутов №№ 4, 22 в обоих направлениях будет организовано по Московскому шоссе далее по своему маршруту.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???