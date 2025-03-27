В Самаре перекроют ул. Мичурина из-за работ на водоводе

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В Самаре с 23:00 28 марта до 23:00 30 марта будет перекрыто движение по улице Мичурина в обе стороны от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев.