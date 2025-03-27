Самарские судостроители приступили к строительству трех очередных серийных судов проекта RSD-34L

В четверг, 27 марта, на судостроительном заводе ЗАО "Нефтефлот" состоялась торжественная закладка киля трех серийных многоцелевых сухогрузных судов проекта RSD-34L. В торжественной церемонии приняли участие члены правительства Самарской области, депутаты, а также представители федеральных структур, осуществляющих контроль строительства судна.

"Для Самарской области развитие речного пассажирского судоходства — один из важнейших приоритетов, а "Нефтефлот" — уникальное предприятие, нацеленное на постоянное развитие", — отметил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

Серия сухогрузных судов проекта RSD-34L строится в рамках "Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта". В рамках утвержденного правительством России документа на российских судоверфях будет построено 260 единиц гражданских судов водного транспорта для целей обновления и роста численности флота, увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом.

Период реализации инвестиционного проекта — 2023–2027 годы. С момента утверждения программы ЗАО "Нефтефлот" входит в число ее участников.

"Растет наша производительность: те работы, которые нам казались трудными год назад, уже таковыми не кажутся. Мы можем сравнить, с какой скоростью мы строили первую закладную секцию головного судна, и насколько быстро были созданы три секции, которые мы закладываем сейчас. Спасибо каждому, кто трудится на предприятии и реализует такие масштабные проекты", — отметил генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов.

В сентябре 2023 года ЗАО "Нефтефлот" и АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) подписали контракт на строительство и поставку серии из многоцелевых сухогрузных судов класса "Оптима" по проекту Морского Инженерного Бюро RSD-34L. Цена контракта составляет 3,4 млрд. рублей.

Лизингополучателем судов выступает российская судоходная компания "ВТ-КАРГО". В мае 2024 года состоялась закладка киля головного судна проекта RSD34L. 25 июля прошлого года было заложено ещё два сухогруза. Сейчас предприятие приступает к постройке еще 3 судов этого проекта.

"Судоходная компания "ВТ-КАРГО" при поддержке лизинговой компании продолжает размещение заказов на строительство: это очередная партия из трех судов, а в перспективе нас ждут еще суда, так как продукция ЗАО "Нефтефлот" известна не только на внутренних водных путях, но и в международных водах. Вашу продукцию очень ждут, она себя уже зарекомендовала, и, можно сказать, что она пользуется не просто популярностью, а даже известностью!" — отметил генеральный директор судоходной компании "ВТ-КАРГО" Алексей Пальгов.

Завод активно сотрудничает с техническими вузами и ссузами региона, обеспечивая студентам не только теоретические знания, но и практическую базу для будущей работы. Из стен Самарского Политеха скоро выпустится уже второй поток инженеров-судостроителей. Эти молодые специалисты проходят стажировки на заводе, получают ценные навыки и опыт, работая бок о бок с опытными мастерами. Такой подход позволяет быстрее адаптироваться к реальной производственной среде и развивать необходимые компетенции.

"Когда я вижу, сколько молодежи присутствует на мероприятиях ЗАО "Нефтефлот", мое сердце радуется, ведь придет время, и наши дети возьмут в руки эстафетную палочку. Самарский Политех, как образовательный партнер, рад участвовать во всех проектах ЗАО "Нефтефлот", — прокомментировал ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.