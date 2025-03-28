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Общество

Волонтеры "Роснефти" провели в Новокуйбышевске литературные чтения, посвящённые 80-летию Победы

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ (входит в "Роснефть") организовали литературные чтения, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В патриотической акции приняли участие школьники и студенты городских техникумов, активисты "Движения первых", педагоги и ветераны-нефтяники. Инициатива состоялась в рамках международной акции "Читаем детям о войне". За 15 лет в ней приняли участие более 8 миллионов детей и подростков в России и за рубежом.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Благодаря поддержке Новокуйбышевского НПЗ специально к чтениям был издан сборник "Подвиг, навсегда вписанный в историю", куда вошли воспоминания заводчан — фронтовиков. Волонтёры завода и сотрудники музея предприятия собирали материал в семейных и музейных архивах. Уникальное издание проиллюстрировано фотографиями военной поры, наградными документами и материалами, которые ранее не публиковались.

Молодые люди читали выдержки из сборника — отрывки дневников участников Великой Отечественной войны, стихи, которые ветераны завода посвятили подвигам земляков. Школьники и преподаватели также посмотрели документальный фильм "Война моторов", созданный при поддержке "Роснефти" и посвященный вкладу отечественной нефтяной промышленности в приближение Победы. В завершение чтений волонтеры предприятия вручили ветеранам памятные подарки.

Более 200 экземпляров уникального сборника "Подвиг, навсегда вписанный в историю" переданы в городские школы и техникумы, городские библиотеки. Цикл литературных чтений "Читаем детям о войне" на основе изданной заводчанами книги продолжится в образовательных учреждениях города Новокуйбышевск с участием активистов "Движения Первых".

На Новокуйбышевском НПЗ активно развивается волонтерское движение "Платформа добрых дел", в рамках которого сотрудники принимают активное участие в историко-культурных и социально-гуманитарных инициативах.

Ранее волонтеры и ветераны предприятия, сотрудники заводского музея провели масштабную поисковую работу по восстановлению более 2,5 тысяч имен и сведений о подвигах ветеранов предприятия — участников Великой Отечественной войны. По итогам этой работы к 75-летию Победы была выпущена "Книга Памяти" и установлен мемориальный комплекс, увековечивший имена фронтовиков. В 2023 году при поддержке завода в городе был установлен памятник труженикам тыла.

Сегодня под патронажем Новокуйбышевского НПЗ находятся 2 ветерана-участника Великой Отечественной войны и 40 тружеников тыла.

В год 80-летия Победы заводчане проводят марафон памятных акций и уроков, которые направлены на формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей.

Акция "Читаем детям о войне" проводится Самарской областной детской библиотекой с 2010 года. Инициатива направлена на создание условий для формирования гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне.

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