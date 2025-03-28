В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение транспорта

В связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту в Самаре будет ограничено движение транспорта.
26 - 27 апреля: с 8:00 до 13:00 26, 27 апреля.
19, 21 июля: с 8:00 до 15:00
9-10 августа: с 8:00 до 14:00
Будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны) на следующих участках:
— по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;
— по Проезду № 2;
— по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.
Также на вышеуказанных участках улично-дорожной сети, с 18:00 25 апреля до 13:00 27 апреля; с 18:00 18 июля до 15:00 21 июля; с 18:00 8 августа до 14:00 10 августа будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 8:00 до 13:00 26, 27 апреля; с 8:00 до 15:00 19, 21 июля; с 8:00 до 14:00 9, 10 августа городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 83,88) проследуют по скорректированной схеме.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???