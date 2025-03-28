В Самару прибыла очередная партия новых трамваев

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В четверг, 27 марта, "ПК Транспортные системы" поставила в Самару три односекционных трамвая нового поколения "Львенок", сообщает мэрия города. Еще четыре трамвая прибыли раньше и проходят обкатку, после которой выйдут в рейсы.