В Самарской области ожидается туман

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Ночью и утром 31 марта местами по региону ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

— избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

— не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.