На юге Самарской области до +22: синоптики дали прогноз на первые дни апреля

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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области в первых числах апреля. По данным синоптиков, на юге региона возможно аномальное тепло - до +22 градусов.