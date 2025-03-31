На юге Самарской области до +22: синоптики дали прогноз на первые дни апреля

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области в первых числах апреля. По данным синоптиков, на юге региона возможно аномальное тепло - до +22 градусов.
В понедельник, 31 марта, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +15…+17 °C.
Во вторник, 1 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, местами — небольшой дождь. Ветер восточный, от 5…10 м/с ночью до 8…13 м/с днем. Температура воздуха в ночные часы +2…+7 °C, днем +13…+18 °C, на юге области до +22°C.
В среду, 2 числа, в Самарской области сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, днем +12…+17 °C.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???