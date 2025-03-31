Количество рейсов из Самары в Калининград увеличится с 3 июня

В первые дни летних каникул 2025 года в расписании международного аэропорта Курумоч увеличится количество рейсов в Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 3 июня частоту полетов на данном направлении увеличит авиакомпания Nordwind. Вылет рейса запланирован по вторникам на 21:15, прибытие в Калининград — в 22:50. Продолжительность полета 3 часа 35 минут, рейсы выполняются на самолете Airbus 321 вместимостью 220 пассажиров.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.