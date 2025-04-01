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Происшествия

В Кинельском районе работодатель позвал на стройку поликлиники мигрантов без трудового договора

КИНЕЛЬ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории строящейся поликлиники в Кинельском районе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Полиция проверила более 20 иностранцев, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По итогам рейда двух мигрантов привлекли к административной ответственности.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

"Два иностранных гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение требований ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме этого, в отношении недобросовестного работодателя пяти иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без заключения трудового договора, собран материал проверки по правонарушению, предусмотренному ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ", — рассказали в ведомстве.

В ГУ МВД уточнили, что за данное правонарушение работодателю грозит штраф от 400 000 рублей до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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