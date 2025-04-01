В Кинельском районе работодатель позвал на стройку поликлиники мигрантов без трудового договора

На территории строящейся поликлиники в Кинельском районе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Полиция проверила более 20 иностранцев, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По итогам рейда двух мигрантов привлекли к административной ответственности.

"Два иностранных гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение требований ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме этого, в отношении недобросовестного работодателя пяти иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без заключения трудового договора, собран материал проверки по правонарушению, предусмотренному ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ", — рассказали в ведомстве.

В ГУ МВД уточнили, что за данное правонарушение работодателю грозит штраф от 400 000 рублей до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.