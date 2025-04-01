В Кинельском районе работодатель позвал на стройку поликлиники мигрантов без трудового договора

На территории строящейся поликлиники в Кинельском районе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Полиция проверила более 20 иностранцев, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По итогам рейда двух мигрантов привлекли к административной ответственности.
"Два иностранных гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение требований ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме этого, в отношении недобросовестного работодателя пяти иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без заключения трудового договора, собран материал проверки по правонарушению, предусмотренному ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ", — рассказали в ведомстве.
В ГУ МВД уточнили, что за данное правонарушение работодателю грозит штраф от 400 000 рублей до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.