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Общество

В Самарской области в преддверии 80-летия Победы пройдет онлайн-конкурс "Молодым о героях!"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в преддверии 80-летия Победы пройдет онлайн-конкурс "Молодым о героях!" Первые 1000 участников конкурса, успешно выполнивших задание, смогут стать попасть на главное областное мероприятие года, посвященного 80-летию Великой Победы, — Парад Победы.

Конкурс "Молодым о героях!" направлен на сохранение памяти о героях войны, развитие творческих способностей участников и популяризацию исторического наследия России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании областного оргкомитета "Победа" подчеркивал: "Самое главное — делать все от нас зависящее, чтобы память о тех великих событиях, память о том великом подвиге всегда оставалась в учебнике, в уроке, в разговоре и в сердце каждого из нас".

Инициаторами онлайн-конкурса "Молодым о героях!" выступили  региональный штаб "Бессмертный полк России" в Самарской области и Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области при поддержке правительства Самарской области.

"Этот конкурс — не просто творческое состязание, а возможность оживить память о героях Великой Отечественной войны. Важно, что он побуждает участников изучить историю своей семьи, найти и сохранить имена героев. Особенно ценно, что инициатива конкурса исходила от молодых людей — членов Самарского Союза Молодежи. Это доказывает, что новое поколение не просто помнит о подвиге предков, но и активно участвует в его сохранении. Через рисунки, стихи, рассказы и поделки участники не только отдают дань уважения ветеранам, но и передают эту память дальше — своим друзьям, детям, всем, кто увидит их работы", — рассказала Светлана Прилепская, руководитель регионального штаба "Бессмертный полк России" в Самарской области.

Призовой фонд конкурса — билеты на Парад Победы 9 мая в Самаре. К участию приглашают жителей Самарской области всех возрастов. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить творческое задание и с 1 по 25 апреля зарегистрироваться, заполнив форму участника.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить задания в одном или нескольких творческих направлениях — изобразительное искусство (рисунки, графика); художественное слово (стихи, песни, театральные постановки); медиа (презентации, эссе, статьи); арт-объекты (поделки, макеты, композиции) — и опубликовать пост в социальных сетях "ВКонтакте" и/или "Одноклассники". Пост должен включать представление автора с указанием ФИО и места проживания (в формате видео), рассказ о герое Великой Отечественной войны: его боевой путь, жизненная история. Значение Дня Победы для самого участника, поздравление с праздником Победы. В тексте поста обязательно использовать хештеги #Победа80 #МолодымоГероях и поздравление с праздником Победы.

"Это акция для всего региона, мы приглашаем всех принять участие в акции, потому что это действительно хороший шанс побывать на параде и лично ощутить масштаб мероприятия, которое разворачивается на главной площади Самарской области. С учетом того, что парад в целях безопасности всегда проходит в закрытом формате, нам кажется, что такой конкурс — это уникальный шанс для жителей региона, который позволит стать участником уникальной акции памяти. Я уверена, что у всех, кто выиграет билеты, останутся самые светлые воспоминания и чувство гордости за свой регион, свою страну", — отметила Анастасия Софьина, Председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области.

Подробная информация о конкурсе и у организаторов: (846) 332-31-86, unionssm163@yandex.ru.

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