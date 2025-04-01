В Самарской области в преддверии 80-летия Победы пройдет онлайн-конкурс "Молодым о героях!" Первые 1000 участников конкурса, успешно выполнивших задание, смогут стать попасть на главное областное мероприятие года, посвященного 80-летию Великой Победы, — Парад Победы.
Конкурс "Молодым о героях!" направлен на сохранение памяти о героях войны, развитие творческих способностей участников и популяризацию исторического наследия России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании областного оргкомитета "Победа" подчеркивал: "Самое главное — делать все от нас зависящее, чтобы память о тех великих событиях, память о том великом подвиге всегда оставалась в учебнике, в уроке, в разговоре и в сердце каждого из нас".
Инициаторами онлайн-конкурса "Молодым о героях!" выступили региональный штаб "Бессмертный полк России" в Самарской области и Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области при поддержке правительства Самарской области.
"Этот конкурс — не просто творческое состязание, а возможность оживить память о героях Великой Отечественной войны. Важно, что он побуждает участников изучить историю своей семьи, найти и сохранить имена героев. Особенно ценно, что инициатива конкурса исходила от молодых людей — членов Самарского Союза Молодежи. Это доказывает, что новое поколение не просто помнит о подвиге предков, но и активно участвует в его сохранении. Через рисунки, стихи, рассказы и поделки участники не только отдают дань уважения ветеранам, но и передают эту память дальше — своим друзьям, детям, всем, кто увидит их работы", — рассказала Светлана Прилепская, руководитель регионального штаба "Бессмертный полк России" в Самарской области.
Призовой фонд конкурса — билеты на Парад Победы 9 мая в Самаре. К участию приглашают жителей Самарской области всех возрастов. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить творческое задание и с 1 по 25 апреля зарегистрироваться, заполнив форму участника.
Для участия в конкурсе необходимо выполнить задания в одном или нескольких творческих направлениях — изобразительное искусство (рисунки, графика); художественное слово (стихи, песни, театральные постановки); медиа (презентации, эссе, статьи); арт-объекты (поделки, макеты, композиции) — и опубликовать пост в социальных сетях "ВКонтакте" и/или "Одноклассники". Пост должен включать представление автора с указанием ФИО и места проживания (в формате видео), рассказ о герое Великой Отечественной войны: его боевой путь, жизненная история. Значение Дня Победы для самого участника, поздравление с праздником Победы. В тексте поста обязательно использовать хештеги #Победа80 #МолодымоГероях и поздравление с праздником Победы.
"Это акция для всего региона, мы приглашаем всех принять участие в акции, потому что это действительно хороший шанс побывать на параде и лично ощутить масштаб мероприятия, которое разворачивается на главной площади Самарской области. С учетом того, что парад в целях безопасности всегда проходит в закрытом формате, нам кажется, что такой конкурс — это уникальный шанс для жителей региона, который позволит стать участником уникальной акции памяти. Я уверена, что у всех, кто выиграет билеты, останутся самые светлые воспоминания и чувство гордости за свой регион, свою страну", — отметила Анастасия Софьина, Председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области.
Подробная информация о конкурсе и у организаторов: (846) 332-31-86, unionssm163@yandex.ru.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???