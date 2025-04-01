14 человек эвакуировали при тушении пожара из дома в Безенчуке

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Во вторник, 1 апреля, в 16:05, загорелась квартира на ул. Садовой в пос. Безенчук. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"