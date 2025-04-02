С начала сезона клещи успели покусать 46 жителей Самарской области

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, что с начала эпидемического сезона в регионе зарегистрировано 46 пострадавших от укусов клещами. Из них 11 детей.

В ведомстве отметили, что за неделю наблюдения, с 24 по 30 марта, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, инфекционным клещевым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

Однако специалисты провели лабораторные исследования клещей на зараженность вирусом энцефалита. Выяснилось, что из 27 исследованных экземпляров в 4 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. На инфицированность боррелиями было исследовано 26 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза не обнаружена.

На 2025 год Роспотребнадзор запланировал обработать 4166,9 га территорий в регионе в целях предотвращения укусов. Обработка будет проходить там, где высок риск заражения — в парках, скверах, на участках леса, прилегающих к населенным пунктам, на кладбищах, в летних лагерях, на турбазах и т. п.