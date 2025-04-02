Под Самарой на пожаре в частном доме пострадал один человек

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Во вторник, 1 апреля, в 14:28 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в Воскресенском дачном массиве в Волжском районе, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС