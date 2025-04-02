В Самаре работает мастерская движения "Золотые руки ангела"

Спасение людей — главная цель участников всероссийского общественного движения "Золотые руки ангела". Самарцы подключились к волонтерской организации в октябре 2022 года. Добровольцы стали шить тактические носилки, которые позволяют оперативно эвакуировать раненых бойцов с поля боя, а также незаменимы в условиях городских сражений.
За три года волонтеры освоили изготовление и другой амуниции, необходимой армии. Они шьют носилки, пятиточечники, тактические аптечки, дождевики и спальники.
Всю продукцию проверяли и тестировали российские военнослужащие в обстановке реальных боев. Учитывая пожелания бойцов, волонтеры дорабатывали изделия.
Сейчас одна из мастерских волонтерского движения "Золотые руки ангела" располагается на территории собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, большинство добровольцев являются прихожанами этого храма. В команде нет равнодушных людей, среди волонтеров мамы, жены, сестры и вдовы военнослужащих.
Женщины оказывают адресную помощь российским бойцам, свою продукцию в зону специальной военной операции они отправляют вместе с волонтерами, которые едут в конкретные части и подразделения. Обратно активисты привозят просьбы и пожелания от защитников Отечества.
Волонтеры самарского филиала всероссийского общественного движения "Золотые руки ангела" будут рады любой помощи - координатор Екатерина Булыгина +7 927 208-34-25.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой