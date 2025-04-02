В Самаре работает мастерская движения "Золотые руки ангела"

Спасение людей — главная цель участников всероссийского общественного движения "Золотые руки ангела". Самарцы подключились к волонтерской организации в октябре 2022 года. Добровольцы стали шить тактические носилки, которые позволяют оперативно эвакуировать раненых бойцов с поля боя, а также незаменимы в условиях городских сражений.

За три года волонтеры освоили изготовление и другой амуниции, необходимой армии. Они шьют носилки, пятиточечники, тактические аптечки, дождевики и спальники.

Всю продукцию проверяли и тестировали российские военнослужащие в обстановке реальных боев. Учитывая пожелания бойцов, волонтеры дорабатывали изделия.

Сейчас одна из мастерских волонтерского движения "Золотые руки ангела" располагается на территории собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, большинство добровольцев являются прихожанами этого храма. В команде нет равнодушных людей, среди волонтеров мамы, жены, сестры и вдовы военнослужащих.

Женщины оказывают адресную помощь российским бойцам, свою продукцию в зону специальной военной операции они отправляют вместе с волонтерами, которые едут в конкретные части и подразделения. Обратно активисты привозят просьбы и пожелания от защитников Отечества.

Волонтеры самарского филиала всероссийского общественного движения "Золотые руки ангела" будут рады любой помощи - координатор Екатерина Булыгина +7 927 208-34-25.