Спасатели Тольятти освободили застрявшего мопса

В среду, 2 апреля, за помощью к спасателям МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" обратилась пенсионерка, которая сообщила, что ее собака застряла между забором и хозпостройкой на дачном массиве в микрорайоне Федоровка.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили упитанного мопса, который находился в труднодоступном месте и не мог самостоятельно выбраться.
"Извлечь собаку удалось без применения спецоборудования и вскоре мопс был на свободе. Облизав весь экипаж спасателей, собака усердно разминала затекшие лапы", — рассказал директор Центра Андрей Дербенев.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.