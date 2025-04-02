Спасатели Тольятти освободили застрявшего мопса

В среду, 2 апреля, за помощью к спасателям МКУ "Центр гражданской защиты г. о. Тольятти" обратилась пенсионерка, которая сообщила, что ее собака застряла между забором и хозпостройкой на дачном массиве в микрорайоне Федоровка.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили упитанного мопса, который находился в труднодоступном месте и не мог самостоятельно выбраться.

"Извлечь собаку удалось без применения спецоборудования и вскоре мопс был на свободе. Облизав весь экипаж спасателей, собака усердно разминала затекшие лапы", — рассказал директор Центра Андрей Дербенев.