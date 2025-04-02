В Самарской области ожидается штормовой ветер

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Днем 3 апреля местами в регионе ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с.

МЧС России рекомендует: не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.