Мурал, посвященный Артему Дзюбе, появился в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Достижение Артема Дзюбы, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной России, зафиксировано в виде мурала на ул. Ульяны Громовой в Тольятти.

Фото: ФК "Акрон"