Экс-чиновников администрации Кошкинского района обвиняют в злоупотреблении и подлоге при реализации нацпроекта

Красноярским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. руководителя комитета по ЖКХ и строительству администрации Кошкинского района и директора МУП "АрхПроект", сообщает пресс-служба ведомства. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2023 г. обвиняемая составила сметный расчет, акт о приемке работ и справку о стоимости работ по установке системы молнезащиты и заземления в здании сельского дома культуры с. Старое Максимкино Кошкинского района, выполняемых в рамках реализации нацпроекта "Культура". При этом фактическое обследование объекта и испытание системы не проводились. Вышеуказанные документы, после их подписания стали основанием для перечисления подрядной организации более 689 тыс. руб. из муниципального бюджета.

Расследование завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.