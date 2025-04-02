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Преступления Происшествия

Экс-чиновников администрации Кошкинского района обвиняют в злоупотреблении и подлоге при реализации нацпроекта

КОШКИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноярским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. руководителя комитета по ЖКХ и строительству администрации Кошкинского района и директора МУП "АрхПроект", сообщает пресс-служба ведомства. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2023 г. обвиняемая составила сметный расчет, акт о приемке работ и справку о стоимости работ по установке системы молнезащиты и заземления в здании сельского дома культуры с. Старое Максимкино Кошкинского района, выполняемых в рамках реализации нацпроекта "Культура". При этом фактическое обследование объекта и испытание системы не проводились. Вышеуказанные документы, после их подписания стали основанием для перечисления подрядной организации более 689 тыс. руб. из муниципального бюджета.

Расследование завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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