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Самарские ученые создали уникальную технологию для разработки цифрового паспорта животного

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ученые ПГУТИ создали уникальную технологию для разработки цифрового паспорта животного. В основе проекта — уникальный узор на носу собаки, который остается неизменным с двух месяцев. Для создания цифрового паспорта нужно сделать фотографию носа собаки и ввести информацию о ней: кличку, пол и возраст.

Цифровой паспорт может стать альтернативой клейму и чипированию. Клеймо может травмировать животное, а считать информацию с чипа можно не везде.

Проект реализован благодаря гранту от Фонда содействия инновациям. Сейчас над созданием приложения работает более десяти человек: студенты и научные сотрудники университета.

Цифровой паспорт уже доступен на сайте dog-nose.ru. Сервис открыт для всех желающих.

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