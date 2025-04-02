Самарские ученые создали уникальную технологию для разработки цифрового паспорта животного

Ученые ПГУТИ создали уникальную технологию для разработки цифрового паспорта животного. В основе проекта — уникальный узор на носу собаки, который остается неизменным с двух месяцев. Для создания цифрового паспорта нужно сделать фотографию носа собаки и ввести информацию о ней: кличку, пол и возраст.

Цифровой паспорт может стать альтернативой клейму и чипированию. Клеймо может травмировать животное, а считать информацию с чипа можно не везде.

Проект реализован благодаря гранту от Фонда содействия инновациям. Сейчас над созданием приложения работает более десяти человек: студенты и научные сотрудники университета.

Цифровой паспорт уже доступен на сайте dog-nose.ru. Сервис открыт для всех желающих.