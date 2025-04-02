Самарские ученые создали уникальную технологию для разработки цифрового паспорта животного

Ученые ПГУТИ создали уникальную технологию для разработки цифрового паспорта животного. В основе проекта — уникальный узор на носу собаки, который остается неизменным с двух месяцев. Для создания цифрового паспорта нужно сделать фотографию носа собаки и ввести информацию о ней: кличку, пол и возраст.
Цифровой паспорт может стать альтернативой клейму и чипированию. Клеймо может травмировать животное, а считать информацию с чипа можно не везде.
Проект реализован благодаря гранту от Фонда содействия инновациям. Сейчас над созданием приложения работает более десяти человек: студенты и научные сотрудники университета.
Цифровой паспорт уже доступен на сайте dog-nose.ru. Сервис открыт для всех желающих.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения