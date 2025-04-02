По-настоящему вместе о Победе: "Ростелеком" начал съемки новых кинооткровений в Самаре

"Ростелеком" приступил к съемкам фильма "История нашей Победы". Он продолжит социальный кинопроект "Потому что мы — семья". На этот раз герои кинооткровений расскажут о подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны, память о которых в семье передаётся сквозь поколения.
Съемки новых кинооткровений пройдут в семи городах, каждый из которых по-своему приближал Победу. В запасной столице — Куйбышеве (Самаре) творческая группа проекта побывала вместе с героями в военно-историческом музее, детской картинной галерее и на набережной Волги.
Участники проекта, взрослые и дети, расскажут о своих родственниках-ветеранах и о том, как им удается сохранять память о событиях Великой Отечественной войны внутри семьи. Среди предков героев фильма как фронтовики, так и труженики тыла. Одна из историй полностью посвящена потомственному связисту, сотруднику "Ростелекома".
21 апреля 2025 года в Волгограде состоится премьерный показ и обсуждение фильма с экспертами и историками. Новый выпуск кинооткровений "История нашей Победы" также будет размещен в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома":
"Память о Победе и подвигах родственников тесно вплетена в жизнь каждой семьи в нашей стране. В одной на всех Победе есть уникальная история каждого героя и его семьи. "Ростелеком" считает очень важным помнить и говорить об истории Родины, поэтому посвятил новый выпуск кинопроекта "Потому что мы — семья" связи поколений и событиях того времени".
Социальный проект "Потому что мы — семья" высоко оценили зрители и профессионалы. В 2024 году проект получил международную награду в сфере коммуникаций Eventiada и бизнес-премию "Большая рыба" от издания Sostav, а в марте 2025 года — Национальную премию "Наш вклад".
Первый и второй сезоны кинооткровений доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru бесплатно.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой