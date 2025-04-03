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Сергей Баландин проведет экскурсию по выставке Дарьи Емельяновой в "ЗИМ Галерее"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 апреля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет экскурсия (18+) арт-критика, куратора галереи "Виктория" Сергея Баландина по выставке Rosa ambrosa Дарьи Емельяновой.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Ведущий расскажет о представленных в экспозиции работах, их художественных особенностях и смыслах, а также о периодах творчества художницы, к которым относятся картины и инсталляции.

Одна из миссий "ЗИМ Галереи" — знакомить город с известными самарскими художниками, которые состоялись и прославились за пределами Самары. Дарья Емельянова — одна из самых востребованных самарских художниц последних нескольких лет. Ее работы имели большой успех на ярмарках Blazar и Cosmoscow, творчество художницы входило в топы ведущих федеральных изданий вроде Forbes и журнала "Афиша".

В живописи Емельяновой встречаются личное и универсальное, интимное и случайное. Образы людей, растений, фрагменты пейзажей — словно кадры из чужой или своей жизни.

Вход свободный.

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